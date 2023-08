Tour d'Espagne - Remco Evenepoel victorieux mais "une fois de plus" agacé par l'organisation de la course

"Une fois de plus, un problème de sécurité", a soupiré Evenepoel à l'interview d'après-course. Le champion du monde de contre-la-montre a percuté une personne dans le public quelques dizaines de mètres derrière la ligne. "C'est le 3e jour de suite" qu'il émet des critiques envers l'organisation. "Cela me casse les couilles, maintenant", a-t-il formulé sèchement.

La victoire était néanmoins un motif de réjouissance. "C'était une tactique parfaite de notre part d'être patients et d'attendre", a expliqué Remco Evenepoel sur la stratégie de Soudal Quick-Step. "Je me sentais bien dans la dernière montée, avec un sprint long et très bon. Je suis très heureux de cette victoire."

Comme il s'y attendait, l'échappée était encore en tête à l'entame de la montée finale vers Arinsal. "C'était une bonne chose. Une fois qu'on a repris ceux qui étaient en tête, il fallait rester concentré et j'avais encore du punch dans les jambes", a-t-il confié.

Cette victoire est un signe positif à propos de sa forme, et un message à l'égard de ses concurrents. "Je vais savourer. C'est une très belle victoire à Andorre, et je suis prêt pour les trois semaines à venir."