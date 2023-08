Un quinquagénaire tué dans un accident de travail à Vieux-Heverlee

L'accident s'est produit peu avant 09h00 lundi. L'homme de 53 ans, un chauffeur routier originaire de Landen, se trouvait devant son camion lorsqu'un bulldozer a reculé dans sa direction. L'homme a été écrasé entre les deux véhicules.

Le parquet s'est rendu sur les lieux et a dépêché un médecin, le laboratoire et un expert en circulation. L'auditorat du travail et le service de bien-être sur le lieu de travail ont également été informés. "Les circonstances exactes de l'accident font toujours l'objet d'une enquête", a déclaré un porte-parole du parquet.