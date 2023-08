Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 poursuit sa progression Ageas en tête

AB InBev (53,37) et KBC (61,34) étaient positives de 1 et 0,7%, Umicore (23,86) regagnant 0,8%, ce que perdait Aperam (25,59).

GBL (73,78) et Sofina (206,40) étaient en hausse de 0,8%, D'Ieteren (154,20) et Proximus (6,83) de 0,7 et 0,1%.

Les résultats de DEME (112,60) et Accentis (0,0276) étaient accueillis par des chutes de 3,4 et 4,2%, ceux de Unifiedpost (3,60) par un plongeon de 7,3%, Atenor (18,90) abandonnant 2,6% après avoir déjà plongé de 8,5% la veille.

Agfa-Gevaert (2,10) perdait 2,1% alors que Shurgard (41,60) remontait de 2,5%.

Biosenic (0,0344) et MDxHealth (0,295) regagnaient enfin 3 et 2,8% après leurs chutes de 9,2 et 11,4% de la veille, Mithra (2,13) et Celyad (0,56) remontant de même de 0,9 et 2,9% à l'inverse de Oxurion (0,0016) qui chutait de 5,9%.

L'euro s'inscrivait à 1,0810 USD dans la matinée comme la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 57.215 euros, en progrès de 145 euros.