Enfants victimes de violences dans l'éducation: une ONG somme l'État belge d'agir

DEI-Belgique souligne que "les violences physiques et psychologiques sont encore monnaie courante en Belgique, de la part des parents et des professionnels de l'éducation". Pour l'illustrer, l'ONG s'appuie sur un résultat d'une enquête menée en 2020 auprès de 2.013 Belges et le fait que "la moitié des personnes interrogées considère adapté de 'mettre une petite claque' à son enfant et un quart donnerait une fessée dans des cas exceptionnels".