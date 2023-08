Feux de forêt en Grèce - L'UE a engagé près de la moitié de sa réserve stratégique de bombardiers d'eau

Depuis que la Grèce a fait appel le 20 août dernier aux autres États membres pour l'assister dans sa lutte contre les flammes, onze avions de lutte contre les incendies et un hélicoptère de la réserve stratégique de l'UE ont déjà été envoyés. Ils étaient stationnés en Croatie, à Chypre, en France, en Allemagne, en Espagne, en Suède et en Tchéquie. Plus de 400 pompiers de sept États membres ont aussi été dépêchés sur place.