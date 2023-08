Frank Vandenbroucke en visite à Pepinster à propos de la réforme de la santé mentale

Cette réforme constitue aussi un changement de culture, "car le message que nous souhaitons faire passer aux praticiens est de ne pas attendre que les jeunes viennent frapper à leur porte, mais de sortir et d'aller là où les problèmes se trouvent", relève encore Frank Vandenbroucke.

L'un des plus importants freins relevés est lié à la conviction de la personne qu'elle n'a pas besoin d'aide et qu'elle va résoudre son problème elle-même. C'est pourquoi les psychologues et orthopédagogues cliniciens conventionnés sont encouragés à être mobiles et à développer une offre d'intervention en groupe en plus des consultations individuelles.

Ainsi, à l'Athénée Verdi, à Pepinster, un atelier a été créé à destination des élèves de deuxième année secondaire afin d'assurer un meilleur suivi au moment d'aborder le CE1D. "Le but était de parvenir à identifier ce que réussir un examen pouvait amener comme stress puis de mettre en place des méthodes pour mobiliser la mémorisation des cours, améliorer la façon de s'organiser et favoriser la compréhension des consignes pendant l'épreuve", a expliqué Déborah Malengrez, orthopédagogue conventionnée du réseau Realism, le Réseau Enfants Adolescents Liège Santé Mentale.

Une diminution de l'anxiété et une meilleure préparation à l'épreuve ont été constatés.