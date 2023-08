Free54 s'interroge sur la mise à disposition de la place Rogier au profit d'Hangar

Depuis 2018, un gigantesque auvent domine la place Rogier, qui a été entièrement rénovée pour un coût de 42 millions d'euros. "Et maintenant, il semble que nous, contribuables, ayons payé beaucoup d'argent pour une place dans la ville qui accueille des événements majeurs", écrit le groupe d'action sur les médias sociaux. "Six ans après la rénovation de la place Rogier, la place est devenue un lieu de passage pour les citadins".

Le groupe d'action s'interroge à présent sur l'annonce selon laquelle Hangar sera autorisé à occuper l'ensemble de la place Rogier à des fins commerciales et lucratives à partir du 2 septembre. "Les billets Early-Birds coûtent 17,50 euros, mais ils sont déjà tous vendus. Tout le monde sait que les billets Early-Birds ne servent qu'à faire du marketing", écrit le groupe d'action. "Les billets ordinaires et tardifs coûtent 22,5 et 27,5 euros".