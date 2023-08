Grâce aux bons d'État, les banques vont à nouveau se battre pour leurs clients

"Plus qu'espéré", c'est en ces termes que le Premier ministre Alexander De Croo a qualifié mardi les plus de 12,24 milliards d'euros souscrits jusqu'à présent aux bons d'État à un an. À ses yeux, un des effets bénéfiques est que "les banques vont à nouveau se battre pour l'épargne de leurs clients."