Invasion de l'Ukraine - De nouveaux soldats russes sont arrivés au Bélarus

Selon Belaruski Hajun, environ 2.000 soldats russes seraient encore postés dans d'autres bases du pays. Toutefois, le général ukrainien en charge de la frontière avec le Bélarus, Serhiy Nayev, affirme que les troupes terrestres de Moscou ont quitté la zone frontalière. Selon lui, ces troupes russes ont été déployées dans l'est de l'Ukraine, ce qui n'a pas encore été confirmé.

Les pays de l'Otan limitrophes avec le Bélarus s'inquiètent de l'alliance du pays avec la Russie. Les tensions vont croissant depuis plusieurs semaines entre le Bélarus et ses voisins de l'Union européenne, la Pologne et la Lituanie, qui envisagent de fermer complètement leur frontière. L'Estonie et la Lettonie ont également émis ces menaces en cas d'incident militaire.