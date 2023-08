Jupiler Pro League - L'espoir Kazeem Olaigbe recruté par le Cercle Bruges

Olaigbe a été formé à Anderlecht et a été transféré à Southampton en 2020, mais n'a pas disputé le moindre match avec l'équipe première. Il a été prêté à deux équipes différentes la saison dernière: d'abord à Ross County, en première division écossaise (19 matches) puis à Harrogate, en quatrième division anglaise, à partir de janvier. Il y a marqué 3 buts et 5 assists en 19 matches.

"Avec son profil athlétique, sa vitesse et sa qualité technique, Kazeem peut jouer à différents postes en attaque" a déclaré Rembert Vromant, directeur technique du Cercle. "Il est fort dans les transitions et possède une bonne qualité de passe et d'élimination. Son profil correspond étroitement à la philosophie de jeu du Cercle".