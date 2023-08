Jupiler Pro League - Louvain rapatrie Youssef Maziz en Pro League

Louvain était en quête de renforts après ses balbutiements de début de saison et un bilan comptable de 2 sur 15. Le club officialise avec Maziz son 10e transfert entrant de l'été. L'attaquant est familier du championnat belge puisqu'il a disputé une saison sous le maillot de Seraing, club satellite de Metz. Il avait inscrit 12 buts et donné 10 assists en 37 matches avec les Métallos sur l'exercice 2021-2022.

"J'ai joué une bonne saison à Seraing et j'ai de bons souvenirs de la Jupiler Pro League", a-t-il réagi sur le site du club. "Louvain a toujours été un adversaire qui m'a fait impression. J'ai choisi OHL parce que j'ai senti qu'ils me voulaient vraiment. C'est un beau club et j'ai hâte d'être décisif."