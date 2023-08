La campagne "Quinzaine Aînérgie" se tiendra du 1er au 15 octobre

Des journées sportives "portes ouvertes" et plusieurs activités en lien avec le sport-senior comme une journée sportive axée sur des parcours à vélo à Leuze, une journée de sports intérieurs à Spa ou encore une journée multisports à Braine-le-Comte et des conférences sur les évaluations des capacités physiques ou le Fair-play seront donc organisées en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) durant la première moitié du mois d'octobre. La campagne est organisée à travers 330 cercles sportifs affiliés à énéoSport, répartis dans 208 villes et villages de la FWB.

L'association sportive insiste sur l'activité physique pour permettre aux personnes âgées de "mieux" vieillir. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande à ce titre aux seniors de pratiquer au moins 150 à 300 minutes d'activité physique aérobique d'intensité modérée ou au moins 75 à 150 minutes d'activité physique aérobique d'intensité soutenue par semaine. Il est par ailleurs recommandé de pratiquer un sport adapté.

"L'activité sportive permet d'améliorer son quotidien et d'éviter ou de freiner l'apparition de problèmes de santé majeurs liés à l'inévitable vieillissement des fonctions physiologiques humaines, voire mentales, et d'aborder leurs activités quotidiennes avec davantage de confort, de sécurité et d'autonomie", note énéoSport.

L'association sportive indique compter 18.900 affiliés, avec un nombre croissant chaque année.