La science au service du patrimoine belge: l'IRPA fête ses 75 ans

A l'IRPA, historiens de l'art, photographes, chimistes, physiciens et restaurateurs se consacrent à l'inventaire, l'étude scientifique et la conservation des œuvres d'art. Avec ses neuf laboratoires et autant d'ateliers de conservation-restauration, les experts de l'IRPA ont parcouru la Belgique pour réaliser l'inventaire de son patrimoine, étudier les problématiques liées à sa conservation et réaliser des recherches aujourd'hui publiées dans des revues scientifiques de renoms.