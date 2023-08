La thèse criminelle écartée après l'incendie d'un ancien couvent à Floreffe

Dans la nuit de samedi à dimanche, les pompiers avaient été appelés vers 02h00 du matin et ont mis plusieurs heures à venir à bout des flammes, non sans un appui aérien.

Le couvent n'était plus occupé par les Carmélites et venait d'être vendu afin d'être reconverti en école. Des travaux étaient en cours en ce sens, mais rien n'indique qu'ils aient pu être à l'origine de l'incendie, dont la cause reste toujours inconnue.