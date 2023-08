Le groupe Crelan dégage un résultat opérationnel en progression, en pleine fusion avec Axa

Après prise en compte des coûts d'intégration et de migration d'Axa Banque vers Crelan, le Groupe Crelan affiche un résultat ajusté net de 96,4 millions d'euros pour le premier semestre 2023.

Le portefeuille total des dépôts de la clientèle a augmenté de 697 millions d'euros pour atteindre 43,30 milliards d'euros au cours du premier semestre de l'année. Le portefeuille de crédits a augmenté de 580 millions pour atteindre 46,56 milliards d'euros et les ventes brutes de produits d'investissement se sont élevées à 1,1 milliard d'euros, portant ainsi l'encours sous gestion à plus de 14 milliards d'euros.

"Tant dans le domaine de l'épargne et des investissements que dans celui des prêts, nous évoluons dans un environnement de marché difficile où l'incertitude économique prévaut. Néanmoins le groupe Crelan poursuit sa trajectoire de croissance en améliorant ses parts de marché", souligne le groupe.

Dans le cadre de la fusion d'Axa Banque avec Crelan, dont la finalisation est prévue pour le printemps 2024, les équipes préparent notamment la migration et l'intégration des données de la plateforme informatique d'Axa Banque vers celle de Crelan. Une préparation et une modernisation de la plateforme informatique de Crelan sont effectuées par étapes régulières afin de pouvoir absorber et traiter les importants volumes de données à venir, précise le groupe Crelan.

Crelan opérera en Belgique, après la fusion, sous la marque unique Crelan.