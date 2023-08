Le Québec, invité d'honneur de la foire de Battice, proposera une série d'animations

À cette occasion, les visiteurs pourront découvrir les spécialités du Québec, un territoire de neuf millions d'habitants près de 40 fois plus grand que la Belgique, et leader mondial dans la production de canneberges et la fabrication de sirop d'érable. Les visiteurs pourront goûter, dans le village gourmand et dans le hall des Criées, divers produits et spécialités de la province, dont la véritable poutine et les queues de castor, ainsi que participer à divers ateliers de cuisine. Un chalet québécois sera également aménagé sur le site. Enfin, une entreprise de la région viendra présenter à Battice ses solutions en matière de transition énergétique.