Les bretelles vers Bruxelles et Courtrai de l'échangeur de Zwijnaarde rouvertes vendredi

La connexion entre l'E17 en provenance d'Anvers et l'E40 en direction de Bruxelles, ainsi que celle entre l'E40 venant de la capitale et l'E17 vers Courtrai sur l'échangeur autoroutier de Zwijnaarde à Gand (Flandre orientale) rouvriront à la circulation dans la nuit de jeudi à vendredi, annonce mardi l'Agence flamande en charge des routes et du trafic. Ces bretelles avaient été fermées dans le cadre de la première phase du chantier de rénovation de cette jonction entre l'E17 et l'E40.