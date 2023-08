Les Recyparks mobiles de Bruxelles-Propreté reviennent avec un espace réemploi

Par ailleurs, Bruxelles-Propreté mettra en place cette année un espace réemploi avec un pré-tri des objets sur le site du Recypark mobile dans six communes (Watermael-Boitsfort, Schaerbeek, Woluwe-Saint-Pierre, Ixelles, Anderlecht et Berchem-Sainte-Agathe) pour permettre d'identifier les produits ou composants qui peuvent potentiellement être réemployés. Les objets en question iront alors dans un conteneur supplémentaire. Les acteurs de l'économie sociale ViTeSBE et Les Petits Riens ont été désignés à la suite d'un appel d'offres lancé par Bruxelles-Propreté pour s'occuper de ces missions. Ils se chargeront de l'accueil du public sur le site, la vérification des produits, la reprise des objets, leur traitement et la collecte ainsi que la transmission des données concernant la fraction collectée.

Cette expérience pilote est issue d'une collaboration entre Bruxelles-Propreté et Bruxelles-Environnement, note l'agence. Les actions en question font partie des 15 mesures de la feuille de route "Réemploi", coordonnée par Bruxelles-Environnement et qui a comme objectif d'atteindre 5 kilos par habitant par an de préparation au réemploi d'ici 2025.

En 2022, Bruxelles-Propreté a collecté quelque 1.700 tonnes de déchets dont 1.400 tonnes d'encombrants, grâce à ses campagnes mobiles, détaille l'agence bruxelloise.