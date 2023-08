Ligue des Champions - Galatasaray, avec Mertens, se qualifie, au même titre que Braga et les Young Boys

Dans les autres rencontres de barrage, Braga s'est qualifié aux dépens du Panathinaikos après sa courte victoire en Grèce 0-1, confirmant sa victoire 1-0 au match aller. L'unique but de la rencontre a été inscrit en fin de match par Bruma (83e). Juankar (90e+1) a laissé les Grecs à 10 après avoir reçu deux cartes jaunes. Les Portugais disputeront leur première phase de groupes depuis la saison 2012-2013.

Les Young Boys de Berne se sont eux imposés 3-0 face au Maccabi Haifa, qui avait disputé les phases de poule la saison dernière, après le partage 0-0 du match aller. Les Suisses avaient marqué en première mi-temps via Itten (23e) et un but contre-son-camp de Seck (28e), ancien joueur de l'Antwerp entre 2018 et 2022. En seconde période, c'est Ugrinic qui inscrivait un troisième but pour les locaux (46e). Les Suisses sont donc qualifiés pour la phase de poules, comme en 2021-2022.

Côté belge, L'Antwerp disputera son match retour de barrage mercredi à Athènes face à l'AEK à 21h.

Le tirage au sort pour les poules de la Ligue des Champions aura lieu jeudi 31 aout à 18h.