Lost Frequencies est le premier artiste belge à dépasser le milliard d'écoutes sur Spotify

Le DJ bruxellois de 29 ans a également été le premier Belge à atteindre la première place au Royaume-Uni - avec sa chanson "Are You With Me" en 2014 - et le premier artiste solo belge à figurer dans le top 50 de Spotify Global, la liste des artistes les plus écoutés en streaming dans le monde entier.

"Je suis incroyablement reconnaissante de l'amour et du soutien de mes fans dans le monde", a réagi l'artiste. "C'est un véritable honneur de voir ma musique atteindre un public aussi vaste sur Spotify. Cette réussite témoigne du pouvoir qu'a la musique de rassembler les gens."

Ce vendredi, Lost Frequencies sortira son nouveau single "Dive", fruit d'une collaboration avec l'auteur-compositeur-interprète anglais Tom Gregory.