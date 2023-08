Plus de 12 milliards récoltés pour le bon d'État à un an

Le bon d'État a une durée d'un an et un taux de 2,81%. Un bon d'État est normalement émis chaque trimestre et un nouveau verra donc le jour en décembre. Sa durée reste toutefois à déterminer.

Avec ce bon d'État, le gouvernement fédéral espère stimuler la concurrence, inciter les banques à relever leurs taux d'intérêt mais aussi envoyer un signal positif aux marchés financiers. Les souscriptions sont encore possibles auprès de l'Agence jusqu'au 31 août et auprès des banques jusqu'au 1er septembre. Le résultat final sera annoncé le 4 septembre.