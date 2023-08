Polinuit à nouveau le meilleur lors du Grand Steeple-Chase des Flandres

A la dernière haie, Dreammy Love, qui menait la course depuis le début, n'est pas bien sorti correctement et c'est Polinuit qui a sprinté de la quatrième place à la tête et a remporté la course.

Pas moins de 35.000 spectateurs étaient présents à Gaverbeek, à Waregem.

- Classement de la 176e édition-

1. Polinuit (Fra) A. Zuliani

2. General Desjy (Fra) T. Beaurin 1L

3. Heclypse Blue (Fra) F. de Giles 1L

4. Ikero Blue (Fra) F. de Giles 1L

5. Dreammy Love (Ang) J.S. Lebrun 1 L