Quelque 15.000 visiteurs attendus en octobre au salon Batireno/Energie & Habitat à Namur

Durant six jours, celles et ceux qui souhaitent opter pour un habitat plus durable sur le plan énergétique pourront rencontrer pas moins de 140 professionnels de la région sélectionnés avec soin.

De nombreuses conférences seront également proposées en collaboration avec le Cluster Eco-construction. Parmi les thèmes qui y seront évoqués, on trouve la massification de la rénovation énergétique, l'isolation, les matériaux durables, les économies d'énergie ou encore l'habitat autonome. "La Nuit de l'énergie" (vendredi 20 octobre, de 18h00 à 21h00) proposera aussi un programme axé sur la réduction de la facture énergétique.

Un "Jobday", organisé en collaboration avec le Forem, la confédération de la construction Embuild Wallonie et Constructiv, complète le programme, tout comme quatre ateliers gratuits d'initiation aux bases du bricolage.

Batireno et Energie & Habitat étaient deux salons distincts par le passé. Ce sera la cinquième fois qu'ils se dérouleront de manière commune. En 2022, l'événement avait attiré 14.500 visiteurs, soit 8% de plus qu'avant la crise sanitaire. Cette année, les organisateurs espèrent faire encore mieux, en passant la barre symbolique des 15.000 visiteurs.

En outre, la Wallonie doit intensifier sa stratégie de rénovation énergétique pour atteindre les objectifs zéro carbone fixés par l'Europe, rappelle l'organisation. L'objectif est de rénover 250.000 logements d'ici 2030 et mener l'ensemble du bâti wallon vers le label A de performance énergétique à l'horizon 2050. A ce titre, la Région wallonne sera présente au salon avec des "guichets énergie" permettant un accès simplifié aux primes, audits énergie et autres possibilités de financement.