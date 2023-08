Ryder Cup - Thomas, Koepka et Burns parmi les 6 choix du capitaine américain Zach Johnson

Les six joueurs, sélectionnés par le capitaine et ses vice-capitaines, rejoignent les six autres éléments (Scottie Scheffler, Wyndham Clark, Brian Harman, Patrick Cantlay, Max Homa et Xander Schauffele) qui composaient déjà l'équipe américaine, eux qualifiés automatiquement via le système de points liés aux performances.

L'équipe européenne n'est, elle, pas encore définitivement actée. Seuls l'Espagnol Jon Rahm, le Nord-Irlandais Rory Mcillroy, le Norvégien Viktor Hovland et l'Anglais Tyrell Hatton sont assurés de prendre part à la compétition créée en 1927. D'ici dimanche, et la conclusion du European Masters (2.000.000 euros), disputé à Crans-Montana, en Suisse, deux autres Européens pourront se qualifier automatiquement via les points. Le capitaine européen, Luke Donald, attribuera alors, comme son homologue américain mardi, les six dernières places restantes. Sa décision sera prise en concertation avec son équipe de vice-capitaines, dont le Belge Nicolas Colsaerts fait partie.

L'équipe américaine tentera de gagner une Ryder Cup sur le sol européen pour la première fois depuis 1993. Les Etats-Unis avaient enlevés la dernière Ryder Cup, disputée aux Etats-Unis, à Whistling Straits sur le score de 19 points à 9.