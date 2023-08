Tour d'Espagne - Edward Theuns après sa 3e place: "Un résultat sur lequel s'appuyer"

"J'étais un peu nerveux: cela faisait longtemps que je n'avais plus sprinté pour des places d'honneur", a déclaré Theuns après avoir terminé dans les trois premiers. "Le positionnement n'était pas facile. Il y a aussi eu une grosse chute, 4-5 kilomètres avant l'arrivée. Et encore une dans le dernier virage, qui m'a plutôt bien servi. J'avais bien repéré le parcours au préalable sur Google Earth et VeloViewer. Et j'avais aussi vu le virage sur mon GPS. Je pensais qu'ils sous-estimeraient ce virage et je l'ai utilisé en passant par le bas. J'ai ainsi pu éviter la chute."

Jouer la victoire d'étape n'était pas possible. "Je suis sorti du virage avec quelques longueurs de retard sur Groves. J'ai essayé de boucher le trou, mais cela n'a pas fonctionné. Mais c'est un résultat sur lequel on peut construire pour les prochaines semaines."

Theuns avait fait de cette Vuelta un objectif: "J'ai mis énormément d'énergie dans la préparation pour cette course. Parfois il est difficile de faire autant d'efforts. Je pense que sur les derniers mois, j'étais quatre jours à la maison. Je suis heureux que cela se transforme sur ce résultat, mais j'ai faim pour encore plus."