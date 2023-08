Tour d'Espagne - Kaden Groves: "J'espère que ce n'est pas la dernière"

"C'était une journée très difficile, avec seulement DSM et nous-mêmes pour contrôler l'étape. Nous avons dû utiliser deux gars pour contrôler l'échappée et cela a demandé beaucoup d'énergie, mais mon équipe a été fantastique aujourd'hui, super agressive et nous étions toujours là au bon moment", a déclaré l'Australien au micro des organisateurs. "Ça a payé avec une victoire. C'était un virage très serré. Marijn van den Berg et mon coéquipier Robbe Ghys sont sortis large et ils sont tombés, ce qui nous a donné un bel écart avec Sebastian Molano. Sebastian est parti de loin, à 350 mètres de l'arrivée. J'ai été suffisamment patient et suffisamment fort pour le dépasser dans les 100 derniers mètres. J'étais confiant parce qu'il menait depuis 350 m et qu'une arrivée comme celle-là est très difficile. Je me suis dit qu'il allait devoir être dans un très bon jour pour me battre. Je suis très heureux. C'est une bonne année avec une victoire d'étape au Giro et maintenant une autre sur la Vuelta assez tôt. J'espère que ce n'est pas la dernière".

Cette victoire permet en outre à Groves de prendre le maillot vert.

"C'est super de porter le maillot vert", dit-il. "Ça a toujours été dans un coin de notre tête mais la première priorité était de remporter une étape. Je n'ai pas disputé le sprint intermédiaire pour me concentrer sur le final et je pense que cela a aidé. Demain, sur le papier, ça devrait être un peu plus difficile, mais je vais essayer de voir comment ça se passe et j'espère que nous pourrons gagner à nouveau."