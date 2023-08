Tour d'Espagne - Milan Menten heureux après sa 4e place: "Le podium était à portée de main"

Menten a été freiné par une chute devant lui dans le dernier virage. "Ce virage était beaucoup plus serré que tout le monde pensait", a-t-il déclaré. "Je pense que Marijn van den Berg est rentré en premier dans le virage, mais il est tombé. J'étais à l'extérieur et il est tombé vers l'extérieur, donc je me suis retrouvé complètement à l'arrêt. Normalement, je sortais troisième du virage mais à cause de l'incident, j'étais 8e ou 9e. J'ai dû donc relancer par un gros effort."

Menten a quand même réussi, au bout d'un sprint solide, à se hisser à la quatrième place. "Je pense que j'ai dépassé 3-4 gars dans les 150 derniers mètres. J'ai réalisé un très bon sprint, dont je peux être heureux. Quatrième sur mon premier sprint de Grand Tour: je ne peux pas me plaindre. J'aurais signé pour cela avant la course. Mais il y avait moyen de faire plus. Sans la chute, je pense que j'étais certainement sur le podium. Mais pour être honnête: Groves est difficile à aller chercher sur ce genre d'arrivée."

Menten estime qu'il y aura à nouveau une opportunité sur l'étape de mercredi, sur un parcours similaire. "Si j'ai les mêmes jambes qu'aujourd'hui, alors je vais sûrement essayer. Nous avons beaucoup de confiance, après la victoire d'Andreas (Kron, ndlr). Nous voulons vraiment une autre victoire, pour Tijl (le regretté De Decker, ndlr). Nous le lui devons. Nous allons continuer à nous battre les trois prochaines semaines."