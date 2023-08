Un car a pris feu à Bruxelles, sous le pont qui fait la jonction ferroviaire Nord-Midi

"Un tiers des efforts des pompiers a été dédié à éteindre le brasier et deux tiers de ceux-ci ont été dédiés à la protection de l'infrastructure ferroviaire", a commenté Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Les hommes et femmes du feu ont utilisé leurs auto-échelles pour inspecter les voies et la partie supérieure du pont. "À l'heure de la nuit où l'incendie s'est déclaré il n'y avait heureusement aucun train qui circulait sur cette jonction, l'intervention des pompiers n'a donc pas eu d'impact sur le trafic ferroviaire", a-t-il ajouté.

"Un ingénieur d'Infrabel gestionnaire du réseau de chemins de fer a été dépêché sur place pour inspecter le pont légèrement endommagé par les flammes. Heureusement, la stabilité de l'ouvrage n'a pas été impactée", a encore précisé le porte-parole des pompiers bruxellois.

Le bus espagnol quant à lui était complètement sinistré. "L'origine de l'incendie reste à déterminer", a affirmé Walter Derieuw. "Un véhicule garé à proximité a également été endommagé. Une école toute proche a été inspectée, mais il n'y avait rien à signaler".