US Open - Tsitsipas trop fort pour le revenant Raonic

"Il tente de revenir au plus haut niveau, alors je savais qu'il n'avait rien à perdre et que je devais jouer mon meilleur tennis. J'ai rendu le match physique et ça a fonctionné", a déclaré le Grec de 25 ans.

Au prochain tour, il affrontera le Suisse Dominic Stricker (128e).

L'an dernier, Tsitsipas avait été battu au premier tour à New York où il n'a jamais dépassé le troisième tour.

Ex-N.3 mondial en 2016, Raonic a été écarté du circuit durant quasiment deux ans sur blessures. Le Canadien de 32 ans, qui avait joué son dernier match en juillet 2021 à Atlanta, est de retour sur le circuit depuis juin à Bois-le-Duc.