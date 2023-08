Acquisition d'une rare "Vierge à l'Enfant" du 17e siècle par la Fondation Roi Baudouin

Seule réalisation datée de l'artiste, dont on recense au final très peu d'œuvres, cette statuette en buis et argent haute de 17,1 cm offre une représentation de la Vierge Marie debout en majesté, drapée dans un ample manteau aux plis mouvementés, la tête ceinte d'une importante couronne en argent massif et tenant l'Enfant Jésus dans son bras gauche, selon la description fournie par la Fondation.