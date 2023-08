Agnetha Fältskog, chanteuse d'Abba, sort un nouveau single

Agnetha Fältskog, l'une des membres du groupe à succès suédois Abba, sort un nouveau single en tant qu'artiste solo pour la première fois depuis dix ans. La chanson "Where Do We Go From Here ?" pourra être entendue pour la première fois sur la station de radio britannique BBC Radio 2 jeudi. C'est ce qu'a annoncé la Suédoise, aujourd'hui âgée de 73 ans, sur son compte Instagram. Ces derniers jours, l'artiste avait déjà laissé entendre sur ce réseau social qu'elle travaillait sur un nouveau projet.