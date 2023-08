Asile et migration - L'Allemagne veut classer la Géorgie et la Moldavie comme des pays d'origine "sûrs"

"Les démarches d'asile de personnes originaires de ces pays seront traitées plus rapidement et à la suite d'une décision négative, leur séjour en Allemagne prendra fin plus vite", indique le projet de loi du ministère de l'Intérieur.

"Plus d'une demande rejetée sur dix proviennent de ces deux pays", a expliqué la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser.

"De cette façon, nous pouvons réduire l'immigration illégale très rapidement. En même temps, nous voulons conclure des accords de migration avec la Géorgie et la Moldavie prochainement", a-t-elle ajouté.

La loi doit encore être votée par les deux Chambres du parlement allemand, le Bundestag et le Bundesrat.