Au moins 10 morts dans le cadre d'une manifestation anti-ONU réprimée à Goma, en RDC

"Les FARDC (armée congolaise) nous ont attaqués au local de notre radio et à notre temple et ils ont tué six personnes", a dit à l'AFP Moleka Maregane, un des cadres de la secte "Foi naturelle judaïque et messianique vers les nations", organisateurs de la marche. Il a ajouté qu'au cours de cet assaut lancé par l'armée, leur leader Mutumishi Bisimwa a été arrêté.

Des sources hospitalières ont indiqué avoir admis 33 blessés dont trois sont décédés. Un policier a été lynché par les membres de la secte, selon des témoins et le maire de la ville.

Le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, porte-parole de l'armée au Nord-Kivu, s'exprimant dans une vidéo devant une vingtaine de personnes apparemment en état d'arrestation, a déclaré que "ces gens (les membres de la secte) sont en train de jouer le jeu de l'ennemi et sont manipulés et drogués."