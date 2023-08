Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins européens ont terminé dans le rouge

arGEN-X (465,70) et Galapagos (34,66) cédaient 0,19 et 1% alors que Solvay (105,10) était en hausse de 0,33%.

AB InBev (53,02) valait 0,38% de plus que mardi, GBL (74,34) et Sofina (209,00) remontant de 0,49 et 0,77%, Proximus (6,90) et WDP (26,40) de 0,88 et 0,99%.

Atenor (18,95) rebondissait par ailleurs de 4,4%, Immobel (33,40) et Accentis (0,029) regagnant 4,4 et 5,1% tandis que Van de Velde (32,65) reculait de 1,6% après résultats, Unifiedpost (3,27) plongeant de 9% après avoir déjà perdu 7,6% la veille.

Oxurion (0,0017) rebondissait enfin de 6,2%, Celyad (0,598) remontant de 6% tandis que Biotalys (5,52) chutait de 4,8%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0940 USD, contre 1,0865 dans la matinée et 1,0825 la veille. Le lingot se négociait autour de 57.195 euros, en recul de 205 euros.