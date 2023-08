Cinq entreprises belges vont envoyer un coeur artificiel vers l'ISS

Les maladies cardiovasculaires sont l'une des causes de décès les plus courantes dans le monde, explique Hilde Stenuit, coordinatrice du projet. "Notre cœur change à mesure que nous vieillissons. Il devient lentement plus gros et plus rigide, les artères se calcifient et la puissance de pompage se détériore. Dans l'espace, des facteurs tels que le stress, la microgravité et les radiations provoquent un processus de vieillissement vingt fois plus rapide. La plateforme que nous concevrons permettra de rechercher les mécanismes à l'origine du vieillissement cardiaque", explique-t-elle.

Les chercheurs vont "bioimprimer" un cœur miniature sur une puce et construire un système de vaisseaux sanguins artificiels autour de celui-ci. Il s'agit d'un "cœur sur puce", une puce de quelques millimètres carrés sur laquelle sont imprimées des cellules du muscle cardiaque. L'"encre" est constituée de biomatériaux et de cellules souches qui peuvent se développer en n'importe quelle cellule du corps.

Les cellules commencent à se diviser et à s'organiser pour former un cœur humain en développement, appelé organoïde cardiaque. Un système de vaisseaux sanguins artificiels nourrit ce cœur avec des stimuli, de l'oxygène et d'autres nutriments jusqu'à ce qu'il soit complètement développé et commence à battre. Les scientifiques peuvent ensuite y effectuer des tests.

Ce test aura lieu en 2025 lorsque ce coeur artificiel se retrouvera de quatre à six semaines à bord de l'ISS.