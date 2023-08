Coupe du monde de basket - Serbie, Porto Rico, Slovénie, Géorgie, Grèce et Brésil complètent le tableau du 2e tour

Dans le groupe B, la Serbie a assuré l'essentiel en battant 83-115 le Soudan du Sud avec 25 points de Nikola Jovic. Les Serbes (6 points) terminent en tête du groupe devant Porto Rico (5 points), qui a battu la Chine 89-107.

Dans le groupe C, les Etats-Unis, déjà qualifiés ont signé un troisième succès consécutif, 110-62 contre la Jordanie. Anthony Edwards a été le principal artificier américain avec 22 points.

La Grèce, menée 32-43 à la pause, a renversé la Nouvelle-Zélande pour s'imposer 83-74, avec 27 points de Ioannis Papapetrou, et prendre la deuxième place du groupe avec 5 points.

Victorieuse du Cap-Vert 92-77, avec 19 points de Luka Doncic, la Slovénie remporte le groupe F avec 6 points. La Géorgie (5 points) passe aussi au tour suivant grâce à sa victoire 70-59 sur le Venezuela.

Dans le groupe G, l'Espagne, déjà qualifiée, a terminé par un succès 65-85 contre l'Iran. Juancho Hernangomez a mis 21 points pour les Espagnols. Le Brésil (5 points), victorieux 77-89 de la Côte d'Ivoire, accompagnera les champions en titre.

Au premier tour, les 32 qualifiés étaient répartis en huit groupes de quatre. Les deux premiers de chaque poule passent au deuxième tour, où quatre nouveaux groupes seront formés en croisant deux poules (A et B, C et D, E et F, G et H). Les points obtenus au premier tour sont conservés. Les autres équipes disputeront les matchs de classement.