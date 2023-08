Crise de l'accueil - "Un coup de canif en plus dans l'Etat de droit", estime le Ciré après l'annonce de de Moor

"Cela officialise une pratique à l'oeuvre depuis deux ans. Nous en sommes presque à ne pas comprendre les réactions indignées de certains membres du gouvernement alors qu'ils savent bien ce qui se passe. Depuis deux ans, nous dénonçons que les hommes seuls restent sur le carreau. Aujourd'hui, on porte un coup de canif en plus dans l'Etat de droit. En plus, cette décision ne réglera rien. Cela fait un certain temps que l'on s'attend à ce que, dès la semaine prochaine, des familles ne reçoivent pas de place", a expliqué mercredi la directrice générale, Sotieta Ngo, à l'Agence Belga.

L'Etat belge a déjà été condamné des milliers de fois pour défaut d'accueil de demandeurs d'asile le temps que leur demande soit examinée. Les actions en justice n'ont pas cessé et se poursuivront, avertit le Ciré.

Selon l'association, il est faux d'affirmer que l'Etat fait tout ce qu'il peut. Il a la possibilité de recourir à des hôtels pour trouver des places d'accueil et d'activer un plan de répartition entre communes, ce qu'il ne fait pas. "Le problème, c'est la volonté politique, le blocage est politique", a souligné Mme Ngo.