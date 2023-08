GSK Wavre lance les travaux de son unité de lyophilisation de vaccins

L'investissement et la construction n'entraîneront pas dans l'immédiat une hausse des effectifs sur le site wavrien où plus de 6.000 personnes sont actives. "Nous faisons déjà de la lyophilisation", détaille une porte-parole de GSK. "Il s'agit de rendre les lignes plus performantes et d'améliorer la garantie de qualité. La demande en vaccins lyophilisés augmente et il faut donc augmenter les capacités."

La lyophilisation consiste à sécher le vaccin par congélation. La méthode rend le produit plus stable et prolonge sa durée de conservation. "Cela facilite le transport dans certaines régions où la chaîne du froid est plus difficile à respecter", précise l'entreprise.

La filiale belge du groupe britannique emploie quelque 9.000 personnes à Wavre, Rixensart et Gembloux, dont 4.000 s'attèlent à la fabrication des vaccins.