La Régie des Bâtiments fait retirer une publicité des échafaudages du Palais de Justice

La Régie des Bâtiments a fait retirer mercredi matin une publicité accrochée aux échafaudages du Palais de Justice en travaux à Bruxelles. Un procès-verbal pour cambriolage va par ailleurs être rédigé et "d'autres mesures" seront "éventuellement" prises, a appris l'Agence Belga auprès de l'organisme. Sur la banderole installée par le bureau d'intérim, Impact, on pouvait lire en anglais: "Chers politiciens, c'est à notre tour. Et cela ne nous prendra pas 40 ans pour faire le job".