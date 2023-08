La RTBF vidéo fait sa rentrée en version "augmentée"

Plusieurs émissions exclusivement digitales à destination des adolescents feront notamment leur apparition, telles que les capsules "Confessions", diffusées deux fois par mois sur Instagram et Facebook, recueillant le témoignage de jeunes sur divers sujets sociétaux. D'autres seront programmées pour une nouvelle saison, telles que "Mise à jour", proposant de l'information politique, internationale et sociétale sur Instagram et TikTok, ou "iXPé", disponible sur Auvio et axée sur les jeux vidéo.

La chaîne "Ouftivi" destinée aux enfants, diffusée en linéaire et en digital, change quant à elle de nom et devient "Auvio Kids TV".

Le sport sera également présent sur Auvio, avec notamment des diffusions exclusives de compétitions de plusieurs sports moteurs ou de breakdance.

L'environnement fera par ailleurs partie des thématiques phares de la rentrée de la RTBF, avec plusieurs émissions y étant consacrées: "Les mardis de la planète", présentée par Tatiana Silva, qui fait son retour à la RTBF, "Changeons le monde", avec Thomas Van Hamme, également de retour sur le média de service public, ou encore "Y a pas de planète B", capsules de 13 minutes diffusées un samedi sur deux sur la chaîne Tipik et les télévisions locales.

Enfin, le mois de septembre verra notamment le retour de "The Voice Kids" et des "Ambassadeurs", tandis que l'émission "Culture Club", dédiée à la pop-culture, reviendra sur Tipik dans une nouvelle formule.