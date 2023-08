L'ex-animateur de la VRT, Sven Pichal, est placé sous surveillance électronique

Le parquet peut encore faire appel de la décision de la chambre du conseil.

Une plainte a été déposée à la mi-août auprès de la zone de police d'Anvers. "Il s'agissait de faits très graves", a d'emblée indiqué le porte-parole du parquet Kristof Aerts. "En tant que ministère public, nous n'avons donc pas hésité une seconde à saisir un juge d'instruction le jour-même (où la plainte a été déposée), ce qui a donné lieu à l'ouverture d'une enquête judiciaire. Celle-ci a débouché sur plusieurs perquisitions et arrestations", a poursuivi le porte-parole.

Au total, cinq personnes ont été interpellées en lien avec cette affaire. "Un homme de 39 ans a pu disposer après audition, un homme de 42 ans a été libéré sous conditions et les trois autres - des hommes âgés de 34, 35 et 44 ans - ont été placés sous mandat d'arrêt pour détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique", a indiqué M. Aerts. L'homme bénéficiant d'une liberté conditionnelle n'est lui poursuivi que pour la détention de telles images.

Parmi les personnes placées sous mandat d'arrêt figure Sven Pichal. Dans la foulée de son arrestation, le quadragénaire avait annoncé par l'intermédiaire de son avocat qu'il quittait avec effet immédiat la VRT, où il présentait notamment "De Inspecteur" sur Radio 2.