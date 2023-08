Ligue 1 - Folarin Balogun quitte définitivement Arsenal pour l'AS Monaco

Ce passage en Champagne s'est révélé gagnant pour Falogun, qui a marqué 21 buts en championnat. Cela lui a valu de partager la quatrième place au classement des buteurs avec le Diable rouge Loïs Openda. Chez les Assémistes, Falogun aura pour coéquipier le Diablotin Eliot Matazo.

Selon une source interne au club monégasque, le montant du transfert est de 30 millions d'euros, auxquels s'ajoutent différents bonus pouvant atteindre 10 millions d'euros. D'autre part, Arsenal a négocié le fait de percevoir un pourcentage du montant du transfert à la revente du joueur, a indiqué cette source.

Né à New York, Balogun a grandi à Londres depuis l'âge de deux ans, et a fait toutes ses classes à Arsenal, où il a signé son premier contrat professionnel à 17 ans. Mais il n'y a eu droit qu'à deux apparitions en Premier League: une titularisation d'un peu moins d'une heure et un remplacement de dix grosses minutes lors des deux premières journées de la saison 2021-2022.

Après un passage à Middlesbourgh (21 matches) lors de la deuxième partie de la saison 2021-2022, c'est à Reims, la saison dernière, qu'il s'est réellement révélé.

Ancien international Espoirs anglais devenu international A américain (deux sélections et un but), Balogun a été sélectionné par Gregg Berhalter pour disputer les deux prochaines rencontres de l'équipe nationale des États-Unis, les 9 et 12 septembre prochain contre l'Ouzbékistan et Oman.