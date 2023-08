Ligue des champions - Van Bommel titularise Vines et Muja avec l'Antwerp face à l'AEK Athènes

Devant lui, Jean Butez aura une défense à quatre avec le capitaine Toby Alderweireld, Soumaila Coulibaly, Ritchie De Laet et Vines. Mandela Keita, Jurgen Ekkelenkamp et Arthur Vermeeren forment le milieu de terrain, comme la semaine dernière à domicile. Vincent Janssen sera soutenu en attaque par Muja et Michel-Ange Balikwisha.

Chez les Grecs, l'entraîneur argentin Matias Almeyda a titularisé l'Autrichien Cican Stankovic dans le but à la place de Georgios Athanasiadis, présent à l'aller. Lazaros Rota et Ezequiel Ponce débuteront la rencontre au lieu de Djibril Sidibé et de Levi Garcia, blessé.

Les Anversois s'étaient imposés 1-0 à l'aller en Belgique grâce à un but rapide (16e) de Vincent Janssen.

Les équipes:-

AEK Athènes: Stankovic - Rota, Vida, Moukoudi, Hajsafi - Amrabat, D. Szymanski (cap.), Gacinovic - Pineda - Ponce, Zuber

Coach: Mathias Almeyda (Arg)

Antwerp: Butez - Vines, Alderweireld (cap.), Coulibaly, De Laet - Keita, Ekkelenkamp, Vermeeren - Muja, Janssen, Balikwisha

Coach: Mark van Bommel (P-B)