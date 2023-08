Ouragan Idalia - Des centaines de vols supprimés aux Etats-Unis

La compagnie la plus touchée est, selon le site internet FlightAware, Southwest Airlines qui a supprimé quelque 200 vols. Les compagnies internationales comme United, Delta et American Airlines n'ont pas été épargnées avec au total 200 vols retardés et 300 supprimés.

Plusieurs compagnies proposent aux voyageurs qui ont réservé un vol dans cette région de changer gratuitement de date.

Mardi, la compagnie de trains Amtrak a déjà annulé ou dévié plusieurs connexions.

Idalia, ouragan de catégorie 3, a touché la côte est des Etats-Unis mercredi.