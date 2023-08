Pakistan: un lion en fuite sème la panique dans un quartier très fréquenté de Karachi

C'est la deuxième fois cette année qu'un lion s'échappe de Karachi, la plus grande ville et capitale économique et financière du Pakistan, avec une population de plus de 20 millions d'habitants.

Mardi, l'animal, âgé de 20 mois, s'est promené dans les rues d'un quartier fréquenté. Les gens ont crié de peur et se sont mis à courir.

Une équipe de vétérinaires a été déployée et il leur a fallu plus de deux heures pour contenir et capturer le mammifère dans une cage. "La capture d'un animal aussi grand et dangereux a été une expérience effrayante", a confié le défenseur de la nature Mukhtiar Ahmed Soomro, qui faisait partie de l'équipe. Personne n'a été attaqué par le lion.

L'animal a été remis au zoo de Karachi. Le propriétaire du lion a été inculpé pour avoir détenu un animal sauvage dans une zone résidentielle. Il risque une amende de 300.000 roupies (915 euros). La loi pakistanaise autorise les particuliers à posséder un petit zoo chez eux, mais il est par contre interdit de détenir un lion ou un tigre dans une zone résidentielle.