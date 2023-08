Premier League - Raphael Varane, blessé, alourdit le bilan des absents de Manchester United

Tyrell Malacia, Amad Diallo, Kobbie Mainoo et Tom Heaton ont manqué le début de saison à cause de blessures. Ensuite, Luke Shaw et Mason Mount se sont blessés dès la première semaine. Même la nouvelle recrue estivale, Rasmus Hojlund, n'a pas pu faire ses preuves à cause d'un problème de dos. Et maintenant, c'est l'expérimenté Raphael Varane qui est sur la touche, a confirmé le club dans un communiqué.

"Samedi dernier, Varane a quitté le terrain à la mi-temps lors de notre victoire 3-2 contre Nottingham Forest à cause d'une chute qui devrait l'empêcher de jouer pendant quelques semaines" a expliqué le club.

Depuis son arrivée à Old Trafford en 2021, le joueur de 30 ans a connu plusieurs blessures. Varane a pris sa retraite avec l'équipe de France en février et pourra donc profiter de la trêve internationale pour préparer son retour.