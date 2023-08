Tour d'Espagne - Deux sur deux pour Kaden Groves: "C'est fantastique, surtout avec le maillot vert"

"C'est un sentiment fantastique", a expliqué le vainqueur du jour. "Deux fois de suite, c'est fantastique. Surtout avec le maillot vert." Le meilleur sprinteur de La Vuelta a conforté son avance au classement par points. Avec 122 points, il devance de 60 unités son plus proche poursuivant, l'Italien Andrea Vendrame (AG2R-Citroën). Le maillot rouge Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) pointe à la 3e place avec 45 points.

Groves était favori parmi les plus rapides, mais le final n'a pas été sans encombres. "C'était à nouveau un peu chaotique, avec beaucoup de rond-points et du vent, ce qui a rendu le final nerveux. Mon équipe a été fantastique à nouveau", et ce malgré une chute à 3 kilomètres de l'arrivée. "On a perdu deux gars, mais mes poissons-pilotes étaient encore là et on a terminé le travail."

À un peu plus de 10 kilomètres de l'arrivée, Evenepoel a brûlé la politesse aux sprinteurs en s'adjugeant le sprint intermédiaire, devant Kaden Groves. "Il voulait les bonifications", a observé l'Australien qui a pris la 2e place dans le sillage du maillot rouge. "Je m'étais entendu avec l'équipe pour ne pas disputer le sprint intermédiaire, mais je me suis rendu compte que je pourrais prendre des points sans faire d'effort", a-t-il conclu.