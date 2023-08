Tour d'Espagne - Le sprinteur français Bryan Coquard abandonne à la suite de sa chute sur la 4e étape

Coquard "fera des examens complémentaires à son retour en France. Le staff médical soupçonne une fracture de l'omoplate", a expliqué le tweet publié par Cofidis. Son coéquipier et compatriote François Bidard, qui est également tombé mardi, prendra le départ de la 5e étape.

Une chute collective avait entraîné plusieurs coureurs au sol à environ 6 kilomètres de l'arrivée de la 4e étape à Tarragone. Le Portugais Ruben Guerreiro (Movistar) a également dû quitter la course à la suite de celle-ci, comme l'a déclaré son équipe en début d'après-midi, mercredi.

Plus tôt dans la journée, Intermarché-Circus-Wanty avait annoncé que Kobe Goossens ne prendrait pas non plus le départ de la 5e étape. Il avait été impliqué dans la même chute que Coquard et Guerreiro. Les trois abandons du jour s'ajoutent à ceux du Néerlandais Laurens De Plus (INEOS Grenadiers) et du Britannique Oscar Onley (dsm-firmenich).

Ce seront donc 171 coureurs qui s'élanceront pour 186,2 kilomètres vers Burriana, mercredi. Une seule ascension est répertoriée sur le parcours, le Collado de la Ibola (11,4 km à 3,9%) qui s'achève à 53,7 km de l'arrivée. Les sprinteurs comme les baroudeurs pourraient s'illustrer.