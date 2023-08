Tour d'Espagne - Remco Evenepoel grappille les bonifications: "J'ai vu une opportunité"

"Prendre les secondes de bonifications ne faisait pas vraiment partie du plan, mais nous étions en tête et j'ai vu une opportunité. C'est pourquoi j'y suis allé", a expliqué Evenepoel auprès de l'organisation. "Je pense que Casper Pedersen a beaucoup d'expérience en tant que poisson-pilote et pour me garder en tête jusqu'aux trois kilomètres. Il est là pour ça, tout comme Mattia Cattaneo."

Au classement général, Remco Evenepoel compte désormais 11 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant, l'Espagnol Enric Mas. "C'était une bonne chose de prendre les bonifications. Je croyais que ce ne serait que 3 secondes, mais j'ai appris que c'en serait 6. C'est plutôt bien!"