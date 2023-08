Un premier semestre solide pour Ageas

L'encaissement du groupe a, lui, augmenté de 6% au premier semestre par rapport à l'année dernière pour s'établir à 9,3 milliards d'euros. Dans le détail, les encaissements en Vie ont grimpé de 4% grâce à une forte croissance en Asie, tandis que les encaissements en Non-vie ont progressé de 11% à 3 milliards d'euros, affichant une hausse substantielle dans l'ensemble des segments.

"Toutes les entités opérationnelles ont fait preuve de résilience face aux turbulences persistantes sur les marchés financiers d'Europe et de Chine", a commenté le CEO Hans De Cuyper. "Grâce à notre bonne performance commerciale et à notre génération de capital opérationnel, nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre un résultat opérationnel net situé entre 1,1 milliard d'euros et 1,2 milliard d'euros pour 2023.

Sur la base de ces résultats semestriels solides, le conseil d'administration a décidé de verser un dividende brut en espèces intermédiaire de 1,5 euro par action. "Et nous avons l'intention de répéter cette opération chaque année à l'avenir", ponctue le groupe.